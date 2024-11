Sport.quotidiano.net - Eurobasket: Basile che esordio in azzurro, l’Italia domina in Islanda

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 22 novembre 2024 –della palla a spicchi non tradisce le aspettative nella prima di due gare consecutive contro l’che sul parquet di casa si inchina per 71-95. Con questo successo gli azzurri salgono a tre vittorie nel girone e si avvicinano sempre di più all’obiettivo della qualificazione ad2025 che potrebbe essere tagliato in caso di nuova affermazione già lunedì sera a Reggio Emilia in un PalaBigi che si annuncia sold-out. Dopo un avvio difficile per merito del team locale, Alviti e soci sono usciti alla distanza già nel primo atto dell’incontro che ha scavato un divario importante. In evidenza Grantcon 19 punti al suocon la Nazionale. Ottima la prova di Bortolani (15) e Michele Vitali (10 con sette rimbalzi). Un break di 19-0 nel primo quarto indirizza il match in favore di Bortolani e soci A rompere il ghiaccio ci pensa Amedeo Tessitori che firma il 2-0 in favore degli azzurri che devono incassare l’immediata reazione dei padroni di casa con Gudmundsson e Fridriksson per il controsorpasso (5-2).