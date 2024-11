Puntomagazine.it - Educare e prevenire: Pozzuoli al fianco delle donne nella lotta contro ogni forma di violenza

Leggi su Puntomagazine.it

Un successo il primo degli eventi dedicatia alla giornata per l’eliminazione dellasulle. Lunedì inal Rione Terra aGrande successo ieri mattina per il primo degli eventi dedicati alla giornata per l’eliminazione dellale. Alla presenza dell’Assessora Regionale Lucia Fortini, L’Assessora alle Politiche Sociali e Pari Opportunità del Comune diFabiana Riccobene e la Presidente della P&P Academy Anna Paparone si sono confrontate con gli studenti, ledetenute e ledei Cav di Ambito sulle principali tematiche legate allale, con la presentazione dei lavori preparati durante i mesi scorsi.Domenica 24, a partire dalle ore 11:00, la Lega Navale, in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità e con la Commissione per le Pari Opportunità del Comune di, organizza per la prima volta “Una cima rossa per fermare lasulle”, una veleggiata che partirà dal Molo Caligoliano ed arriverà fino al Pontile di Bagnoli.