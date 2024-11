Quotidiano.net - Ecco la ‘bomba Sinner’, l’ultima novità dei botti (clandestini) made in Napoli

, 23 novembre 2024 – Si chiama. Anche troppo scontato il nome dato aldel mercato nero dei fuochi di artificio ‘in’, in vista del Capodanno. I carabinieri l’hanno scovata seguendo il marketing sui social e si sono messi sulle sue tracce. In un blitz in un appartamento di Pozzuoli i militari del Comando provinciale partenopeo con il nucleo artificieri hanno trovato 486 esplosivi illegali di vario tipo per un peso vicino ai 50 chili e tra questi, anche quelli cui più di qualcuno ha affibbiato il nome del numero uno del tennis. Solodi una lunga serie di ‘bombe’ dedicate ai vip dello sport, in prevalenza calciatori. Dall’intramontabile ‘pallone di Maradona’ alla ‘Kvara’ o ‘Georgiana’ (da K'varatskhelia, attaccante georgiano del).