Secoloditalia.it - Centro Popolare e Noi Moderati, a Napoli la “benedizione” di Meloni. Crosetto: “Siete la quarta gamba”

“Sono qua su richiesta specifica del fondatore con me di Fdl, Giorgia, perché questa iniziativa politica è fondamentale, è fondamentale per ildestra e quindi è fondamentale per Fratelli d’Italia ed è fondamentale per il governo perché quello che voi state facendo è creare e consolidare ladell’alleanza”. Ha esordito così, il ministro della Difesa, Guido, alla convention die Noi, svoltasi oggi a, a sancire la nascita di un asse centrista all’interno deldestra.benedicee Noi“Io ricordo che ildestra inventato da Silvio Berlusconi, di cui noi siamo stati tutti amici, si reggeva su quattro gambe ed è fondamentale nell’epoca in cui viviamo che si consolidi sempre più unamoderata, unaancorata a valori antichi, cattolica oltre che liberale, perché io ritengo che sia fondamentale alla politica in questo periodo, non solo indicare delle strade, ma sviluppare delle sensibilità”, ha aggiunto