Gaeta.it - Celebrazione dei sapori del Lazio: un evento imperdibile con due chef stellati

In un connubio straordinario tra tradizione e innovazione, l'agriturismo Seguire Le Botti, situato nella provincia di Latina, ha ospitato il 21 novembre 2024 una cena che ha unito le abilità di duerinomati nel panorama gastronomico laziale. Iside De Cesare di La Parolina e Pasquale Minciguerra di Seguire Le Botti hanno dato vita a un menù che ha reso omaggio non solo al, ma anche alle tradizioni culinarie delle regioni confinanti, come Toscana e Umbria. Una serata all'insegna deiricercati e di una cucina consapevole è stata l'ideale per far risaltare le eccellenze del territorio.Un'esplorazione gastronomica trae regioni limitrofeLa serata ha preso avvio con una selezione di amuse bouche, presentati come un vero benvenuto dagli, sei creazioni che riflettono una cucina semplice ma ricercata.