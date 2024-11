Lettera43.it - Casaleggio torna a pungere Conte: «La costituente eclissi finale del M5s»

Davide, èto aGiuseppee il Movimento 5 Stelle, esprimendo dure critiche durante un intervento a Omnibus su La7, in concomitanza con ladel partito a Roma. Commentando l’evento, lo ha definito «figlio di un fallimento elettorale dopo l’altro», aggiungendo che «gli iscritti sono dimezzati rispetto a quando sono uscito, tre anni fa. Questa gestione dall’alto non funziona, è in declino. Il M5s è nella vecchiaia avanzata. Questo evento certifica la fine di un sogno». Ha poi descritto la due giorni assembleare come «l’» del Movimento.: «Il modello seguito daha portato a un’irrilevanza politica»ha anche messo in dubbio la trasparenza delle votazioni in corso, dichiarando: «Non si sa quale sia il notaio che debba certificare queste cose, il numero di iscritti è uscito ieri.