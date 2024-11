Quotidiano.net - Aviaria in un bambino, Bassetti: “Prossima pandemia questione di tempo”

Roma, 23 novembre 2024 - Unpositivo all’influenzaper la prima volta negli Stati Uniti. La notizia è stata confermata dalle autorità sanitarie americane. Il minore, che vive nella contea di Alameda, nella zona della Baia di San Francisco, presenta sintomi lievi e sta ricevendo cure antivirali a casa, hanno riferito i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) e le autorità sanitarie della California. Nelè stato rilevato un basso livello di virus dell’influenza(H5N1), il che dimostra che probabilmente non era infettivo quando è stato rilevato. È risultato negativo quattro giorni dopo questo primo risultato positivo. Invita però tutti a riflettere su questa novità Matteo, primario di Malattie infettive al San Martino di Genova. Anche perché, osserva, “da come dicono i Cdc, sembra che questoo bambina si sia contagiato attraverso un volatile, quindi non è un contagio come gli altri registrati negli Stati Uniti in questo 2024, che erano per la maggioranza casi di allevatori.