Ilrestodelcarlino.it - Al Museo della città due mostre dedicate alla Palestina

This shoe was not red di Gianluca Costantini e Dear Palestine di Roberta Micagli sono le dueche EducAid e Assopacehanno inaugurato ieri nella nuova ala deldi Riminipresenza degli autori. Allestite con il patrocinio del Comune di Rimini in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto ‘Voci per Gaza’, possono essere visitate fino al 15 dicembre (ingresso gratuito). In esposizione oltre 100 opere realizzate tra il 2014 e il 2024 che testimoniano la grande attenzione che Costantini ha sempre dedicatoe ai diritti negati del suo popolo. Tra le tante la raccolta Ceasefire Now creata per invocare a gran voce il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, le tavole che documentano le manifestazioni di protestaColumbia University di New York insieme all’impressionante galleria di ritratti di giornaliste e giornalisti palestinesi uccisi dal 7 ottobre 2023, poi Issa, le paroleresistenza non violenta, dove ha tradotto in immagini il raccontogiornalista, corrispondente di guerra, Francesca Mannocchi.