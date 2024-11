Amica.it - X Factor 2024: il video dell’opening super pop di Giorgia e Paola Iezzi

La puntata di ieri di X– tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand – è partita con uno show a sorpresa: sul palco la giudice, raggiunta pochi istanti dopo dalla conduttrice. Hanno messo in scena un medley di mega-hit come Vogue e Music di Madonna e I Wanna Dance With Somebody di Whitney Houston: un energico viaggio nella storia del pop, un’esibizione che ha travolto l’XArena. GUARDA LE FOTOconduce “X”: una voce e mille talenti. Le foto più belle Nella puntata degli inediti di giovedì 21 (qui il nostro racconto del quinto Live) gli artisti di #XFhanno raggiunto il primo traguardo di stagione: la presentazione dei sette nuovi brani originali (disponibili ora su tutte le piattaforme digitali).