Gaeta.it - VisitMalta e Vincenzo Nibali: Insieme al Monza Rally Show per Promuovere Sport e Turismo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Malta Tourism Authority, attraverso, si unisce aldal 6 all’8 dicembre, investendo sul connubio trae promozione turistica. In questa iniziativa, l’ente moltiplica il suo impegno al fianco di Vittorio, noto ciclista italiano, collaudato vincitore di numerosi titoli, che si cimenterà con una GR Yaris R1T4x4 nel team Toyota Gazoo Racing Italy, portando una ventata di novità nell’immagine dell’arcipelago maltese.L’impegno dinel mondoivoFin dal suo avvio,ha dimostrato un forte interesse per il mondo dello, investendo in sponsorizzazioni significative che hanno contribuito anon solo l’immagine di Malta come meta turistica, ma anche la sua capacità di ospitare eventi di grande richiamo.