Nuovasocieta.it - Urmet diventa marchio storico di interesse nazionale

Leggi su Nuovasocieta.it

Un’impresa nata in Piemonte, cresciuta in Italia e con presenza consolidata a livello inter, viene riconosciuta e celebrata ufficialmente con l’ingresso nel Registro speciale dei Marchi Storici di, infatti, è ora una delle 785 imprese che hanno caratterizzato la storia imprenditoriale del nostro Paese, con i suoi prodotti iconici e i suoi brevetti internazionali.Fondata a Torino nel 1937 come Società Anonima per l’“Utilizzazione e il Recupero del Materiale Elettro Telefonico”,è una multia capitale interamente italiano, azienda principale diGroup, realtà mondiale con circa 2500 dipendenti. L’azienda torinese si è da sempre distinta per la sua capacità di interpretare il cambiamentodei mercati e di essere protagonista delle rivoluzioni tecnologiche che si sono susseguite nei decenni: lo dimostrano i numerosi prodotti, alcuni anche brevettati, decisamente “pop” ed epocali.