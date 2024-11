UnifilMeloni indignata e preoccupata

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.55 "Indignazione e preoccupazione" dalla premier Meloni per i nuovi attacchi a base Unifil in Libano. "Inaccettabili". Anche il ministro degli Esteri Tajani parla di attacco "intollerabile.Dovrebbero essere due missili, lanciati da Hezbollah.E annuncia che a giorni sarà in Italia il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen. Per il ministro della Difesa Crosetto "Intollerabile nuovo attacco.Unifil deve restare in Libano,ma non diventi ostaggio di milizie libanesi".E basi non siano utilizzate come uno scudo.