Ilrestodelcarlino.it - Un derby senza storia. Loreto stravince

62 bramante 39: Delfino 15, Cevolini, Battisti 7, Cipriani ne, Mattioli, Tognacci 16, Santucci ne, Aglio 8, Broglia, Gulini 14, Jareci 2. All. Ceccarelli. BRAMANTE: Crescenzi, Ricci 4, Sgarzini 4, Ferretti, Ferri 3, Nicolini E. 2, Centis, Rinaldi 3, Stefani 17, Panzieri 6. All. Nicolini M. Parziali: 24-10, 16-11, 8-11, 14-7. Progressivi: 24-10, 40-21, 48-32, 62-39. Usciti per 5 falli: Stefani (Bramante) Ilnon ha. l’Italservice domina contro un Bramante mai in partita. I padroni di casa partono subito forte e per gli ospiti non c’è nulla da fare. C’è poco da dire sul match. Basta guardare i parziali. Ilnel primo quarto prende il largo, conquistando un vantaggio che i biancoblu non riescono più a ricucire. Per gli uomini di Nicolini una gara sempre in rincorsa.