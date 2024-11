Napolipiu.com - Roma, Ranieri: “Dybala da valutare. Sul Napoli di Conte…”

Il tecnico giallorosso alla vigilia del match del Maradona: “Ho trovato uno spogliatoio triste, ma la squadra ha qualità. Hummels recuperato”.Claudioha presentato in conferenza stampa la sfida contro il, in programma domenica alle 18.00 al Maradona. Queste le dichiarazioni più importanti del tecnico giallorosso:Sulle condizioni die Hummels: “l’ho visto oggi per i primi 20 minuti, devo parlare con lui e con i fisioterapisti. Hummels ha fatto tutto l’allenamento dopo essere stato male due giorni, questo mi lascia sereno per decidere”.Sul caso: “Dobbiamo aiutare il ragazzo, se ha questo fastidio bisogna risolverlo. Non voglio mai rischiare i miei giocatori, preferisco perderli per una partita piuttosto che per un mese. Ci sono tre partite in sequenza, voglio capire quello che mi può dare”.