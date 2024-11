Ilgiorno.it - Roberto Maroni è morto due anni fa: la Lega ricorda e applaude il suo “barbaro sognante”

È stato un lunghissimo applauso questo che il Carroccio ha dedicato a uno dei suoi campioni scomparsi, l’ex ministro e presidente della Regione Lombardiail 22 novembre del 2022 dopo una lunga malattia. La, di cui è stato segretario, lo ha commemorato durante gli stati generali della sanità organizzati a Palazzo Pirelli a Milano. Nato a Varese, nel 1955,ha giocato un ruolo da protagonista per vent’nella politica italiana. Leader pragmatico e avvocato di formazione, si è distinto per un approccio concreto e moderato, guadagnandosi un ruolo di primissimo piano all’interno dellaNord, accanto a Umberto Bossi. Da ministro dell’Interno e del Welfare in più occasioni, ha lasciato un’impronta forte sulla sicurezza pubblica e sul sistema pensionistico.