Reggio Calabria autobus in fiamme ad Archi | indagini in corso avviate verifiche interne

Ieri sera, intorno alle 22.40, un incendio ha coinvolto un bus fuori servizio sulla via Nazionale, in direzione nord-sud. Il mezzo, proveniente dal capolinea di Catona e diretto al deposito aziendale di Foro Boario, ha preso fuoco improvvisamente, ma fortunatamente non si registrano feriti. L’autista è rimasto illeso e sul bus non viaggiavano passeggeri, essendo fuori servizio.Leggi anche: Maltempo in Italia, raffiche di vento oltre i 200 km/h: estesa l’allerta arancioneL’azienda ATAM ha immediatamente avvisato i vigili del fuoco, che sono intervenuti prontamente per domare le. Tuttavia, il rogo ha distrutto completamente il veicolo, un Bredamenarinibus City Mood da 10,50 metri, alimentato a gasolio e operativo dal 2020. Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate, ma non si esclude un guasto tecnico.