Quanto Guadagna Maria De Filippi? La Verità Sul Patrimonio!

Dechiarisce le voci sull’eredità di Maurizio Costanzo e svela lasul suo. Ecco che cosa ha detto!De, solitamente riservata sulla sua vita privata, ha recentemente deciso di rompere il silenzio per chiarire alcune voci sull’eredità del marito, Maurizio Costanzo. Un individuo, definendosi ben informato, aveva diffuso notizie infondate sul lascito del celebre giornalista, costringendo la conduttrice a intervenire.ha spiegato di aver querelato questa persona e di aver rinunciato alche le spettava, scegliendo di lasciare tutto ai figli di Costanzo: Saverio, Camilla e Gabriele, il figlio adottato insieme a lei.Ma allora, qual è realmente ildella regina di Canale 5? Secondo il magazine Oggi, la conduttrice detiene il 50% di Fascino PGT, la società di produzione che realizza programmi di successo come Amici, Uomini e Donne, Temptation Island e C’è Posta per Te.