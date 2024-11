Ilgiorno.it - "Non è giusto, ma almeno Denis sta bene"

"Gli hanno dato la messa alla prova? Non è. Ma chi decide non ha dei figli? Quello che abbiamo vissuto non è neanche immaginabile". Ramona non ha dimenticato: "Non puoi dimenticare, non succederà mai. Ma, grazie a Dio, sta meglio. Diciamo benino. È tornato il ragazzo di prima". Prima di quel drammatico 25 gennaio di due anni fa, quando è stato spinto sotto un treno alla stazione di Seregno. Ora i suoi due aggressori - ragazzini come lui, coetanei di Desio e di Seregno - avranno la possibilità di scontare due anni e quattro mesi di messa alla prova: "Ovviamente si comporteranno, ma la giustizia è un’altra cosa". Ramona prova comunque a lasciarsi alle spalle l’incubo vissuto. "Abbiamo fatto un anno dallo psicologo privato e una serie di controlli alla testa per il colpo che ha subito – racconta –.