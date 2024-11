Tarantinitime.it - Minori e criminalità, se ne è parlato nel convegno del Siulp

Tarantini Time QuotidianoA Taranto cresce il fenomeno del coinvolgimento dei, anche sotto i 14 anni, nellaorganizzata. Tra i reati in aumento, violenza e spaccio di stupefacenti. Un quadro preoccupante delineato nel rapporto del procuratore generale della Corte d’Appello di Lecce, ripreso al“Viaggio nella legalità”, organizzato dal sindacato di Polizia.L’evento, moderato dalla giornalista Elena Ricci (nostro direttore e giornalista di TarantoToday), ha ospitato interventi di esperti come Cataldo Pignataro dirigente generale di PS, Fabio Abis, direttore dei reparti speciali della Polizia di Stato, don Antonio Coluccia, sacerdote antimafia, Valentina Vezzali, campionessa delle Fiamme Oro e Silvano Filippi, segretario nazionale del. Presenti anche prefetto, questore, comandanti provinciali di Arma e Guardia di Finanza, e studenti dei licei Ferraris e Quinto Ennio, per un confronto su droga, sicurezza e prevenzione.