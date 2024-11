Anteprima24.it - “Mini Contratti di Sviluppo”, il Consorzio ASI attiva un servizio assistenza per accedere ai fondi

Tempo di lettura: < 1 minutoIn riferimento alla Politica di Coesione 2021-2027, ilAsi di Benevento segnala un’importante iniziativa promossa dalstero delle Imprese e del Made in ltaly nell’ambito degli obiettivi assegnati dal Piano Nazionale Ricerca Innovazione e Competitività, che mette a disposizione risorse complessive pari a 300 milioni di euro, sostenendo la realizzazione di programmi di investimento, di importo compreso tra 5 e 20 milioni di euro, da realizzare in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.Il Presidente Domenico Vessichelli evidenzia che il nuovo strumento agevolativo denominaton “di” riguarderà anche imprese di grandi dimensioni, mentre i tere le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni saranno definiti con un successivo provvedimento del Direttore Generale per gli Incentivi alle imprese del MIMIT.