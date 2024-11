Tg24.sky.it - Migranti, rientrano in Italia gli operatori dei centri per il rimpatrio in Albania

Tutti glisociali di Medihospes, l'ente gestore deini inper ildei, lasceranno Schengjin e Gjader per rientrare inentro il fine settimana. E a quanto si apprende non sarebbero previsti ricambi. Ma dal Viminale trapela che irestano comunque operativi e vigilati. Attualmente, sottolineano fonti del ministero dell'Interno, il personale è stato ridotto e varia in base alle esigenze del momento. La scorsa settimana gli agenti in trasferta, che a pieno regime dovrebbero essere 295, erano stati ridotti quasi di un quarto: da 220 a 170. Resta adesso a presidio un piccolo contingente di 7 persone per l’amministrazione e la necessaria formazione del personale albanese in attesa del 4 dicembre, quando la Cassazione si pronuncerà sulla questione dei “Paesi sicuri” e sui ricorsi del Viminale contro i decreti dei magistrati di Roma che a metà ottobre avevano inviato ini primi 12 richiedenti.