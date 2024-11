Ilrestodelcarlino.it - Massa Lombarda, piantata una quercia nel cortile della scuola primaria Quadri

Ieri mattina, il Sindaco diStefano Sangiorgi e il Vicesindaco Mauro Pinardi hanno incontrato gli alunniper celebrare la Giornata Nazionale degli Alberi. Gli studenti, assistiti dai carabinieri forestali, hanno piantato unanel giardino dell’istituto (foto). "Abbiamo celebrato una giornata speciale – ha dichiarato Sangiorgi –, un momento dedicato alla riflessione sull’importanzanatura e sul ruolo cruciale che gli alberi rivestono nella nostra vita e per il pianeta. Laè un simbolo di crescita, speranza e impegno per un futuro sostenibile. Vedere l’entusiasmo dei nostri giovani e il loro desiderio di prendersi cura del verde mi ha profondamente colpito". "Come Amministrazione Comunale – conclude il Sindaco – continueremo a sostenere iniziative come questa, consapevoli che il rispetto per l’ambiente deve partire dalle nuove generazioni.