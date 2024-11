Liberoquotidiano.it - "Ma chi dice a te?", "Se non ascolti ca*** tuoi": Sommi-Cruciani, rissa su Rete 4 | Video

Alta tensione a Dritto e Rovescio. Ospiti della puntata di giovedì 21 novembre, Giuseppee Luca. Ad accendere il dibattito il collegamento con gli antagonisti che negli ultimi giorni sono stati protagonisti di manifestazioni sfociate nella violenza. Da qui l'attacco del conduttore de La Zanzara: "Stiamo assistendo a un delirio antidemocratico. Voi non dovete impedire a nessuno di parlare, questo è il punto – esordisce –. Che sia Parenzo, che sia Donzelli, che sia Belpietro, che sia, che sia lui, tutti hanno diritto di parola". E ancora: "Se uno sta facendo una conferenza, se uno sta tenendo un comizio, se dei ragazzi di azione universitaria fossero anche di Casa Pound, che è un'organizzazione legittima, vogliono manifestare non dovete andare a rompere le balle con manifestazioni non autorizzate e violente, questo è il punto".