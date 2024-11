Lopetegui ignora i discorsi di licenziamento dopo aver suggerito che ha due partite per salvare il suo lavoro al West Ham

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-22 17:33:14 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Julenle discussioni sul suo futuro ed è completamente concentrato nel trascinare ilHam lontano dalle zone più basse della classifica della Premier League.Gli Hammers, quattordicesimo in classifica, visiteranno il Newcastle lunedì seravinto solo una delle ultime quattrodi campionato.è stato messo sotto pressione per alcune pessime prestazioni recenti – in particolare il 3-0 al Nottingham Forest e il pareggio interno a reti inviolate contro l’Everton – e i rapporti suggeriscono che abbia dueperil suo.In risposta, lo spagnolo ha detto: “La nostra vita è vivere sotto pressione, ecco perché scegliamo questo tipo di