L’allarme di Seul | La Russia ha dato missili alla Corea del Nord in cambio dei soldati

Laavrebbe fornito supporto economico eantiaereidelindell’invio di truppene a sostegno delle operazioni militari di Mosca in Ucraina. A darne notizia è Shin Won-sik, Consigliere per la sicurezza nazionale delladel Sud, in un’intervista all’emittente Sbs. Secondo le dichiarazioni di Shin, laavrebbe consegnato equipaggiamenti eantiaerei progettati per rafforzare il sistema di difesa aerea di Pyongyang. Uno sche rappresenterebbe un nuovo sviluppo ancora nel consolidamento dei rapporti tra Mosca e il regime di Kim Jong-un, già rafforzati negli ultimi mesi. Il rafforzamento dei rapporti, però, suscita preoccupazioni a livello globale. L’intelligence: «11mila»Ladel Sud e i suoi alleati temono un ulteriore deterioramento della stabilità regionale, con un rafforzamento delle capacità militarine che potrebbe mettere in pericolo la sicurezza.