Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 23 al 29 novembre 2024: Abel ricatta Manuel e Jana

Cosa ci regalerà la soap di Rete 4 Lanella settimana dal 23 al 29? Gli spoiler rivelano che sarà una settimana ricca di colpi di scena. Riflettori puntati sul dottor, che non esiterà areminacciando di rivelare a Cruz la loro tresca.La, trame al 29: il ricatto diappariranno sempre più determinati a scoprire cosa nasconde il dottorBueno. I segreti sul suo passato rischieranno così di venire alla luce, e il medico sarà costretto a correre ai ripari per impedire che ciò accada.Cosa escogiteràper fermare i due “curiosi”? Bueno sarà a conoscenza della loro tresca clandestina, e non esiterà a usarla come arma per i suoi scopi. Proprio così:minaccerà di rivelare alla marchesa la loro relazione se entrambi non dovessero smettere di indagare sulla sua vita privata.