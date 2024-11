Thesocialpost.it - Influenza: scoperti i fattori chiave che la trasformano in malattia grave

L’stagionale, che quest’anno si presenta nella variante H3N2, conosciuta come “Australiana”, ha già costretto a letto oltre un milione di italiani. Per la maggior parte delle persone, il decorso si risolve in una settimana, ma per alcuni individui a rischio può trasformarsi in una condizione, richiedendo persino il ricovero ospedaliero. Leggi anche:australiana, gli esperti avvertono: “Pericolossimo per i neonati”Un virus che non perdonaL’rappresenta la terza causa di morte tra le malattie infettive in Italia, preceduta solo da AIDS e tubercolosi. Quest’anno si prevedono circa 15 milioni di casi, con un impatto significativo tra gli anziani, che rappresentano il 90% dei decessi correlati al virus. Secondo l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, “il virusle provoca una risposta infiammatoria generalizzata, indebolendo il sistema immunitario e aumentando il rischio di infezioni batteriche severe”.