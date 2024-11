Ilfattoquotidiano.it - Femminicidi, La Russa fa dipingere il Tricolore sulla panchina rossa in Senato: “Emergenza nazionale”. Protesta M5s: “Governo ipocrita”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una, per ricordare le vittime dio, è stata inaugurata ieri 21 novembre, al. È stata installata nel giardino di Palazzo Madama su suggerimento della senatrice Daniela Sbrollini, di Italia viva, poi condiviso da tutti i gruppi. Nella parte superiore ha una fascia bianca-e verde che richiama ildella bandiera italiana: un dettaglio voluto espressamente dal presidente Ignazio La.A svelare la novità è stato il presidente Lainsieme a una delegazione dei parlamentari di tutti i gruppi e ai ministri dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e dello Sport Andrea Abodi. “Il mio unico apporto – ha detto La– è stato ricordare che è una questione– per questo ho voluto che ci fosse una striscia– e non appartiene né a una parte né all’altra, semmai appartiene di più il monito agli uomini, e deve essere intesa come una“.