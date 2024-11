Oasport.it - Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024: programma, orari, tv, streaming

Pochi giorni al match valido per il Campionato del Mondo di. Riportato alla sua collocazione originale di fine anno in questo, il massimo titolo è in palio tra, il cinese che nella primavera 2023 è diventato il primo del suo Paese a sedersi sul trono, e Dommaraju, l’indiano prodigio capostipite di un’intera generazione.Perci si domanda quali siano le reali condizioni: il suo rendimento è calato tantissimo e anche il rating ELO ne ha risentito non poco. Dall’altra parte,rischia di fare la storia: non s’è mai visto un essere umano di 18 anni che mette gli occhi (e anche più) sul titolo. Per intenderci, Garry Kasparov divenne Campione del Mondo a 22 anni. Tutto, molto probabilmente, dipenderà dalle prime 4, 5 partite, nonché naturalmente dalla preparazione dei due giocatori, un tema spesso caldo anche per il discorso sui secondi che supportano i due contendenti.