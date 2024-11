Secoloditalia.it - Da Cesare – Roma

DaVia del Casaletto, 45 – 00151Telefono: 06/536015Sito Internet: www.trattoriada.itTipologia:na / pizzeriaPrezzi: antipasti 1,50/12€, primi 11/14€, secondi 11/17€, contorni 5,50/8€, pizze 4,50/9€, dolci 6/7€Chiusura: MercoledìOFFERTADecenni di storia hanno fatto del ristorante Daun punto di riferimento del quartiere Monteverde Nuovo. Infatti, da quando Leonardo Vignoli e Maria Pia Cicconi hanno preso in gestione questo locale nel 2009, l’insegna di Via del Casaletto ha attirato sempre piùni e turisti, grazie a un’offerta solida basata prevalentemente sui piatti della tradizionena. E la nostra cena di quest’anno si è incentrata proprio sul filonenesco, iniziando con un cavallo di battaglia del locale: polpette di bollito servite con pesto di basilico e una spolverata di pecorino, croccanti e non unte, morbide e sapide al punto giusto.