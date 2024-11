Ilgiorno.it - Bertolaso contro i medici gettonisti: “Sono una vergogna, fanno 15.000 euro in 10 giorni e poi vanno alle Maldive”

“Iladella sanità pubblica.quelli che in 10si15.000e poi per altri 20se nein vacanzamentre altri continuano a farsi il mazzo per stipendi ridicoli”. Non usa messe misure Guido, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia. È suo obiettivo – più volte dichiarato – mettere fine all’era dei cosiddetti, cioè queie infermieri che lavorano negli ospedali pubblici tramite cooperative private e vengono remunerati per singola prestazione. Questi professionisti, largamente utilizzati nei pronto soccorso,pagati cifre enormemente superiori rispetto aiassunti per concorso nonostante spesso non siano preparati né formati per operare nei reparti dove spesso lavorano. Il loro servizio, per usare le parole dell’Autorità anti-corruzione, è caratterizzato spesso da “inadeguatezza” e “scarsa affidabilità”.