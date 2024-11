Atletica | Nadia Battocletti in Spagna per ultimo test prima degli Europei Cross

Leggi su Sportface.it

Dopo la Cinque Mulini, ilInternacional de Alcobendas. Dopo il terzo posto di San Vittore Olona, la nuova sfida in, a due passi dall’aeroporto di Madrid, nell’evento che l’ha vista salire sul podio nelle ultime due edizioni.(Fiamme Azzurre) torna a gareggiare nella penisola iberica per l’a due settimane daglididi Antalya (Turchia) dell’8 dicembre.L’appuntamento per la medaglia d’argento delle Olimpiadi di Parigi dei 10.000 è fissato alle ore 12.10 di domenica, su un percorso che come negli anni passati misura 8040 metri. In chiave azzurra va seguita anche Federica Del Buono (Carabinieri) in top ten la scorsa settimana alla Cinque Mulini (decima). Nel cast di Alcobendas compare anche un’altra delle principali mezzofondiste d’Europa, la tedesca Konstanze Klosterhalfen, oltre a un ampio gruppo di atlete spagnole.