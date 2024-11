Gaeta.it - Arresto ad Acilia: uomo di 49 anni fermato grazie a un dispositivo antistalking

Facebook WhatsAppTwitter, un comune del litorale romano, è diventato teatro di un’importante operazione contro il fenomeno dello stalking. Undi 49è stato arrestato dai Carabinieri dopo essere stato intercettato mentre si avvicinava alla sua vittima, il tutto reso possibileall’uso di unelettronico che ha allertato le forze dell’ordine in tempo reale. Questo fatto mette in luce l’importanza della tecnologia nella lotta alla violenza contro le donne e, più in generale, alla protezione delle vittime di stalking.L’importanza dei dispositivi elettronici nella sicurezza delle vittimeNegli ultimi, una attenzione crescente è stata rivolta all’uso di dispositivi elettronici per garantire la sicurezza delle vittime di stalking e violenze. Questi strumenti, spesso di piccole dimensioni e facilmente portabili, possono inviare segnali di allerta e informazioni sulla posizione a chi di competenza.