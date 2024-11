Ilgiorno.it - Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, l’amore al Gf, una figlia e poi l’inferno: “Se non torni con me ti uccido come un cane”

Milano – Non usciva più da sola, si faceva sempre riaccompagnare a casa da qualcuno e viveva nella costante paura che quell’uomo potesse piombarle davanti da un momento all’altro. Un incubo messo nero su bianco dalla modella e star social, 23 anni, che ha denunciato ai carabinieri l’ex compagno e padre della sua bambina, trentacinquenne dj e influencer conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip nel 2022. A valle degli accertamenti dei militari della stazione Garibaldi e del Nucleo investigativo, coordinati dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo,è stato arrestato e portato a San Vittore per atti persecutori e minacce. Nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Anna Magelli, è ricostruita per intero l’escalation raccontata da: dalle prime aggressioni verbali a Roma nel luglio 2023, subito dopo la nascita della, alle botte al manager di lei durante una vacanza a Mykonos; dalla decisione di trasferirsi a Milano ai messaggi intimidatori per una cena al ristorante (“O te ne vai o faccio un casino, mi faccio il carcere”).