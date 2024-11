Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 21/11/24

Il trono di Michele Longobardi aè davvero la più classica delle rappresentazioni di quanto giri il karma, eh.No, perché vi giuro che è esilarante vederlo ridotto per Amal Kamal nello stesso identico modo in cui Manuela Carriero era ridotta per lui, e ancora più esilarante è vedere che ad Amal di lui freghinkazz tanto quanto a lui fregavankazz di Manuela!Anzi, vi dirò di più, a sto giro il karma è stato così feroce che alla fine lui si sta “umiliando” (ovviamente metto la parola tra virgolette perché è chiaro che le vere umiliazioni nella vita siano altre, ci mancherebbe) per Amal pure più di quanto Manuela si sia “umiliata” per lui, cioè dai, Manu molto più dignitosa vi giuro.Ma io dico, ma tu puoi essere così disperato per una ragazza che peraltro davvero conosci a stento?Lui ad Amal dice frasi pesantissime, proprio da persona innamorata (“per te vado contro il mio orgoglio e contro la mia parola“, “mi piaci così tanto che non ho baciato Veronica per non deluderti“, “non dormivo la notte quando uscivi con Alessio” e via discorrendo), si scrive sul blocco note delle cellulare tutte le cose belle che vorrebbe dirle in esterna (OK *emoticon con gli occhi sbarrati*), fa un’esterna con Veronica SOLO per avere reazioni da Amal e in studio parla solo con lei, è interessato unicamente a lei, e meno lei appare interessata più lui si mette la dignità sotto le scarpe per cercare di elemosinare le sue attenzioni.