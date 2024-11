Tvpertutti.it - Un posto al sole, trama 21 novembre 2024: una proposta inaspettata per Rossella

Leggi su Tvpertutti.it

Graziani sarà in grande difficoltà ad Unal, come si evince dalladella soap opera partenopea di giovedì 21. La giovane dottoressa, negli ultimi tempi, sta attraversando un momento molto difficile soprattutto da quando è finita nel mirino del suo primario, Daniele Fusco. Quest'ultimo, che ha sostituito Luca De Santis in ospedale, ha subito dimostrato di provare un interesse per la Graziani al punto di proporle una collaborazione per una ricerca scientifica internazionale.ha reagito con entusiasmo alladi Fusco e i due hanno iniziato subito s lavorare insieme.Il medico, però, ha cominciato a molestare la figlia di Silvia, la quale, ad un certo punto, ha affrontato il suo superiore con veemenza. In quel frangente, Fusco ha rinfacciato adi avergli rivolto accuse gravissime e le ha chiesto di chiudere la loro collaborazione.