Quotidiano.net - Trovata impiccata a 15 anni. Dall’autopsia tanti dubbi sul suicidio

Leggi su Quotidiano.net

PIAZZA ARMERINA (Enna) Johary Annaloro, la mamma di Larimar, aveva subito gridato i suoi sospetti: "Mia figlia non si è uccisa, indagate ancora". Ora l’invocazione di quella mamma dolorosa trova più di un appiglio. Tante, troppe cose non quadrano nella morte di Larimar, la studentessa quindicennea un albero nell’orto di casa il 5 novembre a Piazza Armerina (Enna). Incongruenze che spingono la Procura per i minori di Caltanissetta a riaprire il fascicolo con l’accusa di istigazione al. La domanda è duplice: qualcuno ha spinto Larimar a togliersi la vita o, addirittura, l’ha uccisa? L’autopsia ha rivelato dettagli inquie: la ragazza aveva collo, addome e piedi legati con una corda dell’altalena, mentre le mani erano libere. L’assenza di fratture al collo (l’osso cervicale non era spezzato), e il fatto che le scarpe fossero inspiegabilmente pulite nonostante l’albero si trovi su un terreno sterrato, aggiungono ulteriori interrogativi.