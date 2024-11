Ilrestodelcarlino.it - Tre giorni di lavori all'Expo consumatori 4.0 “stili di vita” di Assoutenti ad Ancona

, 21 novembre 2024 – Soddisfazione tra i promotori per la riuscita dell'4.0 nazionale “di”, organizzato alla Mole Vanvitelliana da, associazione a tutela di utenti dei servizi pubblici e deicon sedi in tutta Italia. Evento patrocinato tra gli altri dal Comune di, Regione Marche e Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy. Taglio del nastro alla presenza del presidente della Regione Francesco Acquaroli e del sindaco diDaniele Silvetti. Una trericca di presentazioni, tavoli tecnici, workshop, mostre e proiezioni, quella che ha registrato la partecipazione sia in presenza che in collegamento video, di europarlamento, esponenti del governo, del parlamento e della politica nazionale.