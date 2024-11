Noinotizie.it - Trani: il capodanno sarà con Tony Hadley Ex frontman degli Spandau Ballet

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:La Città disi prepara ad accogliere una delle voci più iconiche della musica popanni ’80., exprotagonista del concerto diin Piazza Quercia, regalando al pubblico un viaggio nel tempo attraverso i suoi più grandi successi.Accompagnato dalla sua Fabulous TH Band,presenterà una scaletta ricca di sorprese, che spazierà dai classici intramontabili, come l’epica “Through the Barricades” e l’inno non ufficiale delle Olimpiadi di Londra 2012 “Gold”, fino ai brani più recenti del suo repertorio da solista. Non mancheranno alcune incursioni nel mondo dello swing, una delle sue grandi passioni.Un repertorio indimenticabile. L’ex voce iconica della band britannica, amatissimo in tutto il mondo, porterà ala sua energia contagiosa e i suoi successi senza tempo.