Ilnapolista.it - Toto Wolff: «A 12 anni la scuola mi cacciò, i miei non avevano pagato le tasse. Papà aveva un tumore al cervello»

Leggi su Ilnapolista.it

non si nasconde. In una bella intervista al Guardian torna sul racconto dell’addio di Hamilton alla Mercedes, ma soprattutto parla della sua vita e della salute mentale. E’ l’esatto opposto della immagine da macho che ha come boss Mercedes nel terribile mondo della Formula 1. “In alcuni momenti mi sento orribile e vulnerabile, il che è più legato alla vita. Ho sempre avuto problemi di salute mentale, ma è a causa della mia educazione. Ecco perché la mia frustrazione professionale non si avvicina minimamente a quelle altre esperienze che ho vissuto.”“Tutti dobbiamo portare i nostri bagagli”, dice, “e quello che ho percepito come trauma e umiliazione da bambino non sposterebbe l’ago della bilancia per qualcuno che cresce in Siria o prende una barca attraverso la Manica per sopravvivere.