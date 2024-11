Anteprima24.it - Suicidio questa notte a Poggioreale: è il quarto dall’inizio dell’anno

Tempo di lettura: 2 minutiStasi è suicidato nel carcere diun giovane di 28 anni originario della provincia di Napoli. È il 4, l’undicesimo in tutta la regione. Ad oggi siamo arrivati ad 81 in tutta Italia. Il carcere di Prato e il carcere disono al primo posto per il numero di suicidi.La dichiarazione del garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello: “Il sistema penitenziario è sull’orlo del baratro, una strage continua ma la politica tace ed è assente. Nessun argine da provvedimenti governativi o parlamentari, solo populismo mediatico e penale anche contro la dignità delle persone detenute, dei diversamente liberi. Celle sovraffollate e tensione alle stelle, condizioni difficili che favoriscono atti di autolesionismo, scioperi della fame, scioperi sanitari.