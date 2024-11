Donnapop.it - Sonia Bruganelli lascia Ballando con le Stelle? Ecco la sua decisione: la rivelazione a Milly Carlucci

Nonostante le alte aspettative, il percorso dicon lefino a ora è stato drammatico: l’ex moglie di Paolo Bonolis potrebbe ritirarsi in anticipo, ma è vero?Come sappiamo, dall’inizio della sua esperienza nel programma di, la produttrice ha lamentato un certo malcontento dovuto alle aspre critiche dei giurati, soprattutto quelle esposte da Selvaggia Lucarelli. Le due donne hanno spesso battibeccato nello studio dicon lee ora potrebbe presentarsi il conto di tutto questo stress accumulato.– durante una diretta su Instagram – ha parlato della possibilità di ritirarsi in anticipo; successivamente, poi, è apparsa comunque nella puntata in diretta della trasmissione, lo scorso sabato. E – ancora – sarà in pista il prossimo weekend, per lo spareggio.