Gaeta.it - Sfratto di una donna invalida: situazione critica a pochi giorni dall’appello del Papa

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Neiscorsi, un evento drammatico ha messo in evidenza la precarietà abitativa in cui vivono molte persone. AdiFrancesco per accogliere chi vive in situazioni difficili, unaè stata vittima di un tentativo dida parte di una società con legami a un ente religioso. Questo caso solleva interrogativi su come si affronti il tema dell’abitazione e la protezione delle persone più vulnerabili nella società odierna.La storia dellanel cuore della crisi abitativaLa protagonista di questa storia vive in un immobile di proprietà del Vaticano dal 1993 e ha sempre onorato il pagamento del canone, mantenendo la propria regolarità nei versamenti. Nonostante ciò, è stata oggetto di un tentativo diche ha suscitato una reazione immediata da parte di varie associazioni e figure politiche locali.