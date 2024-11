Anteprima24.it - Serata evento con fiati e pianoforte a Biogem Musica

Tempo di lettura: < 1 minutocon?Un duo di top player italiani, Andrea Oliva al flauto e Francesco Di Rosa all’oboe, accompagnati aldalla bravissima Désirée Scuccuglia, per la secondadi2024-2025, in programma lunedì , alle 19, nell’aula magna ‘Emanuele’ dell’Istituto arianese. Il repertorio sarà tutto francese, comprendendo composizioni di Camille Saint-Saëns, Francis Poulenc, Hyacinthe Klosè e Jules Demeeman.Oliva e De Rosa, celebri prime parti soliste dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, sono annoverati dalla critica internazionale tra i più importanti musicisti di oggi. Il concerto riproporrà incantevoli atmosfere dei due secoli scorsi, alternando brani di compositori molto noti al grande pubblico, come Saint-Saëns e Poulenc, a specialisti dei singoli strumenti, come Klosè e Demeeman, accomunati dall’origine transalpina.