ScienceUs prima open call sul clima | budget di 220mila euro

Leggi su Ildenaro.it

Il progettoha lanciato laUpscale Academy per progetti di citizen science partecipativi di ricerca e tecnologici allineati alla Missione UE sul, con scadenze in più fasi.Lamira a identificare, potenziare e connettere progetti di scienza partecipativa in settori chiave per l’adattamento al cambiamentotico, promuovendo la collaborazione e l’innovazione nell’affrontare le sfide legate a esso.I progetti di scienza partecipativa possono trattare svariati argomenti, ma le sfide e i temi ai quali dovranno indirizzarsi sono: Migliorare l’Educazione e la Consapevolezza sull’Adattamento ai Cambiamentitici; Aumentare il Coinvolgimento, la Partecipazione e la Collaborazione nella ricerca sull’adattamento ai cambiamentitici all’interno e tra gli attori della Quadrupla Elica (cittadini, mondo accademico, industria e istituzioni); Aumentare l’Inclusione nelle Iniziative di Scienza PartecipativaLaprevede un approccio in tre fasi, per uncomplessivo di 220.