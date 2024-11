Ilrestodelcarlino.it - Picchiata e incinta, ora ritratta tutto. “Casi sporadici, voglio tornare con lui”

Ancona, 21 novembre 2024 – Presa a pugni in faccia quando era, sul costato, sbattuta con la testa contro l’auto e offesa con parole pesantissime. Un matrimonio violento quello vissuto da una 27enne di origine marocchina con un anconetano di 29 anni. La giovane però, dopo aver fatto finire a processo il marito per maltrattamenti aggravati in famiglia e lesioni aggravate, ha ritirato la denuncia (è stato possibile solo per le lesioni personali, l’altro reato prosegue d’ufficio) e ieri, sentita in aula, ha ancheto i fatti. Gli episodi che hanno portato a processo l’uomo, con un giudizio immediato, sono avvenuti tra il 2023 e i primi mesi del 2024, quando poi il 29enne è finito agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico e un divieto di avvicinamento alla vittima (ancora pendente).