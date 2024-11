Palermo segregata in casa e violentata | arrestato il compagno

Leggi su Dayitalianews.com

La donna di 29 anni lo ha denunciato dopo 2 mesi di soprusi: è statain, ha subito violenze sessuali e maltrattamenti.I carabinieri su ordine del gip hannoun tunisino di 30 anni,della donna, sua connazionale, che con la promessa di una vita migliore l’ha tenuta in prigionia. Le indaginiLe indagini sono iniziate a dicembre del 2023 quando i militari hanno notato una lite furiosa tra una donna di 29 anni e il tunisino in via Maqueda a. I militari hanno soccorso la donna che ha denunciato violenze e soprusi. La vittima infatti sarebbe stataindal suo presunto carceriere e, costretta a restare ai margini del mondo, senza alcuna di libertà di uscire diné tantomeno di avere contatti con altre persone, privata persino del suo cellulare.