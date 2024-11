Oasport.it - LIVE Sinner/Berrettini-Gonzalez/Molteni 6-4, 7-5, Italia-Argentina 2-1 Coppa Davis in DIRETTA: azzurri in semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.53 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buona notte. Un saluto sportivo.22.51 Non ci dobbiamo nascondere amici: l’è la favorita di questa. Nessuno può farci paura: Australia, Olanda, Germania. Nessuno! Ma a nostro avviso MatteoDEVE giocare in singolare! Quella è la nostra carta per provare ad evitare il sempre insidioso doppio decisivo.22.50 Questo conferma quanto pensiamo da sempre: durante l’anno il doppio viene giocato da giocatori di terza/quarta fascia. Oggisi sono ritrovati di fronte due giocatori che hanno proposto loro una velocità di palla a cui non erano affatto preparati.22.49hanno battutoper 6-5, 7-5 in un’ora e 24 minuti.22.48 L’affronterà inl’Australia, sabato 23 novembre alle 13.