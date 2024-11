Oasport.it - LIVE Arsenal-Juventus 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: occasionassimo Caruso. Squadre più lunghe e ritmo più alto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA89? HURTIGGGGG!!! È ARRIVATO IL GOL DELL’EX. MANCAVA SOLO UN MINUTO.88? Vuole la vittoria Slegers che vorrebbe dire qualificazioneai quarti.87? Esce nel frattempo Little per le gunners ed entra Kafaji.87? Ancora giù la giocatrice juventina.86? Bonansea a terra in fase offensiva. Punizione però per l’.85? Rimessa bianconera e lancette che girano.84? Ancora di testa le londinesi. Devo prendere campo le ragazze di Canzi altrimenti sarà assedio da qui alla fine.84? Momento concitatissimo della partita.83? A VUOTO HURTIG!!! Uscita sbagliata di Peyraud-Magnin che però in qualche modo disturba l’attaccante dell’che a porta vuota cacciadi testa.82? Esce Krumbiegel ed entra Lindsay Thomas per le bianconere.81? ESTERNO DELLA RETE PER HURTIG!!! Anticipata benissimo la difesa juventina ma il colpo di testa finisce a lato.