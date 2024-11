Anticipazionitv.it - Liam Payne: funerali tra commozione e misteri irrisolti

Il mondo della musica si è fermato per rendere omaggio a, ex membro degli One Direction, tragicamente scomparso il 16 ottobre 2024. Il funerale, tenutosi nella sua città natale Wolverhampton, ha raccolto familiari, amici e colleghi, tra cui i suoi ex compagni di band. Laha dominato la cerimonia, mentre l’indagine sulla sua morte, avvenuta in circostanzeose a Buenos Aires, continua a far discutere. Dai dettagli della celebrazione agli sviluppi dell’inchiesta, scopriamo cosa sta accadendo.Omaggi floreali e presenze illustri al funeraleLa cerimonia, svoltasi nella chiesa del XII secolo di Wolverhampton, ha visto la partecipazione di volti noti e tantissimi fan accorsi per salutare. La bara, trasportata da un carro funebre trainato da cavalli bianchi, era adornata da scritte floreali come “Figlio” e “Papà”.